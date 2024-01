Janković pred začetkom del na Dunajski cesti poziva k spoštovanju zapor

Ljubljana, 3. januarja - Ljubljanski župan Zoran Janković je pred začetkom del na Dunajski cesti v Ljubljani udeležence v prometu pozval k spoštovanju delovnih zapor. Predvsem pešci in kolesarji naj ne poskušajo prečkati delovišča, je poudaril. Življenje okoli železniške postaje bo po županovih besedah v prihodnjih dveh letih in pol izjemno težko.

Od četrtka do nedelje bo del Dunajske popolnoma zaprt, nato bosta od 8. januarja do 21. februarja popolnoma zaprta oba hodnika za pešce in en pas vozišča. Od 22. februarja do 30. marca bo veljala popolna zapora obeh hodnikov za pešce, odprli pa bodo vozne pasove.

Kot je na današnji novinarski konferenci izpostavil Janković, bo sprememba izjemno velika za pešce, ki gredo z juga proti severu.

"Tisti, ki bodo prišli s strani Trga Osvobodilne fronte, bodo imeli dve možnosti - ali gredo kolesarji in pešci v podhod, ki jih pripelje na Vilharjevo cesto, ali pa gredo obvezno čez križišče čez pešprehod proti Tivolski cesti. Tam bo eden od pasov na cestišču širok tri in pol metre, ograjen z betonskimi ograjami in razdeljen na dva dela, kjer bodo lahko hodili pešci in vozili kolesarji," je pojasnil.

Pešce in kolesarje je župan pozval, naj ne poskušajo prečkati gradbišča. "Naredite tistih 50 korakov več in poskrbite za varnost," je dejal.

Od 1. aprila do 26. junija bo ostala samo še delna zapora hodnikov za pešce, od 27. junija naprej pa bodo vse skupaj ponovili zaradi del na severni strani nadvoza čez Dunajsko.

Kot je dejal Janković, bo življenje okrog železniške postaje v prihodnjih dveh letih in pol izjemno težko in pestro. "Ocenjujem, da bo na tem delu prometna konica praktično cel svetli del dneva. Bomo videli, mogoče pa nas čaka presenečenje in bomo spoštovali navodila ter se poskušali izogibati temu delu mesta," je dejal.

Dunajska cesta je sicer v Ljubljani po Celovški druga najbolj obremenjena. Na Celovški dnevno beležijo 35.000 vozil, na Dunajski pa 25.000.

Podiranje južnega dela nadvoza nad Dunajsko cesto v Ljubljani je ena najkompleksnejših faz v sklopu gradnje novega Potniškega centra Ljubljana. Promet po Dunajski bo v naslednjih mesecih prilagojen delom, pristojni pa voznike pozivajo k razumevanju in prilagajanju načrtovanih poti. Policija bo v času del poleg rednih patrulj v času prometnih konic v različna križišča napotila dodatne policiste, ki bodo pomagali zagotavljati boljšo pretočnost.