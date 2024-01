Sodniki in tožilci bodo danes za eno uro protestno prekinili delo

Ljubljana, 4. januarja - Sodniki in tožilci bodo danes za eno uro prekinili delo in s protestnimi shodi izrazili nestrinjanje z nespoštovanjem ustavne odločbe glede sodniških plač. O protestu so že obvestili pristojne evropske institucije, ne izključujejo pa niti nadaljevanja protestnih aktivnosti, če vlada ne bo odpravila neustavnosti višine sodniških plač.