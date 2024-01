Iran odgovornost za atentat v Bejrutu pripisal Izraelu in ZDA

Teheran/Ramala/Bejrut, 3. januarja - Za atentat namestnika vodje palestinskega gibanja Hamas Saleha al Arurija v torek v Bejrutu so odgovorni Izrael in ZDA, so prepričane iranske oblasti. Obrambni minister Mohamed Reza Aštiani je danes opozoril, da bo tak napad nedvomno imel posledice, skrb pred širitvijo konflikta pa so izrazili tudi pri misiji Združenih narodov v Libanonu (Unifil).