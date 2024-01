EU uvedla sankcije proti največjemu ruskemu proizvajalcu diamantov

Bruselj, 3. januarja - Evropska unija je danes v okviru ukrepov proti ruski invaziji na Ukrajino uvedla sankcije proti največjemu ruskemu proizvajalcu diamantov Alrosa in direktorju podjetja Pavlu Marinčevu. S tem so dopolnili prepoved uvoza ruskih diamantov v povezavo, ki je v veljavi od ponedeljka, so sporočili iz Bruslja.