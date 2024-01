Rusija še naprej izvaja okrepljene zračne napade na Ukrajino

Kijev, 3. januarja - Rusija nadaljuje intenzivne napade na cilje po celotni Ukrajini, potem ko so se zračni napadi v zadnjih dneh okrepili na obeh straneh. Ukrajinske sile so ponoči izstrelile več raket nad obmejno rusko mesto Belgorod, regijo Kursk in Sevastopol na zasedenem polotoku Krim. ZN medtem obe strani pozivajo k deeskalaciji razmer.