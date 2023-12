V silovitih ruskih zračnih napadih v Ukrajini več mrtvih

Kijev, 29. decembra - V ruskih letalskih napadih na več mest v Ukrajini je bilo danes po podatkih lokalnih oblasti ubitih najmanj 12 ljudi, še 75 je ranjenih. Ukrajinske letalske sile so izpostavile, da gre za ene najsilovitejših ruskih napadov v zadnjem času, v katerem Moskva uporablja balistične in manevrirne rakete, drone in strateške bombnike.