V ruskem napadu poškodovana energetska infrastruktura v petih ukrajinskih regijah

Kijev, 1. junija - Rusija je ponoči izstrelila skupno sto raket in brezpilotnih letal na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. V napadu so bili poškodovani energetski objekti v petih regijah, so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile ukrajinske letalske sile. Poročil o morebitnih žrtvah ni.