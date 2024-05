Nemčija Ukrajini odobrila uporabo dobavljenega orožja za napade na Rusijo

Berlin, 31. maja - Nemčija je danes Ukrajini odobrila uporabo orožja, ki ji ga je dobavila, za napade na vojaške cilje v Rusiji, je sporočil tiskovni predstavnik nemške vlade Steffen Hebestreit in poudaril, da ima Kijev pravico do obrambe pred napadi, ki jih Moskva izvaja z ruskega ozemlja blizu meje z Ukrajino. Podobno so v četrtek odločile tudi ZDA.