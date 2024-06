37 dni do OI - med več kot 350 vrstami sira najbolj znani brie, camembert in roquefort

Po glavni jedi, včasih tudi po sladici, francoski gostitelj na veliki plošči ponosno prinese izbor različno dolgo staranih sirov, med katerimi se najpogosteje znajdejo brie, camembert, roquefort, comte in reblochon, pa tudi fourme, beaufort, maroilles, bleu, rocamadour, tomme, saint-nectaire, montsegur ali chabichou.

Uživanje sira v Franciji velja za zdrav način prehranjevanja, užitek in tudi družbeni status - višja cena izdelka ponavadi pomeni tudi boljši in kakovostnejši sir.

Siri svojo polno aromo razvijejo na sobni temperaturi, zato jih iz hladilnika vzamemo vsaj eno uro, preden jih ponudimo gostom. Praviloma na sirni plošči ponudimo štiri do šest različnih sirov, med temi pa morajo biti nekateri trdi, drugi mehki in polmehki, ne smemo pa pozabiti niti na sire z modro plesnijo.

Ob sirih ponudimo hrustljavo francosko štručko, ki poskrbi, da med degustacijo dveh sirov različnih vrst nevtraliziramo okus v ustih, na sirno ploščo pa lahko priložimo tudi sveže grozdje, datlje, orehe ali mandlje, morda lonček z marmelado ali medom.

"Kako lahko vladaš državi, ki ima 246 različic sirov?" je leta 1962 dejal takratni francoski predsednik Charles de Gaulle in si z izjavo prislužil večno mesto na seznamu slavnih citatov.

Sir oziroma le fromage sodi med osnove francoske kulinarike. Vsako okrožje, regija in včasih celo vasica se ponaša s svojo lastno vrsto tega mlečnega izdelka.

Sir s severa (Le fromage du Nord)

Vasice ob belgijski meji na severu Francije, kjer stari vaščani še vedno gojijo tradicijo pitja jutranje kave, pospremljene s kosom sira, so najbolj znane po sirih z imenom maroilles in mimolette ou boule de Lille.

Sir burgundskih grofov

Burgundija je za Francijo prav posebno okrožje, ki se poleg bogate zgodovine, gurmanskih specialitet in vrhunskih vin lahko kiti tudi s prvovrstnimi siri. Mednje štejemo epoisses, chaource in maconnais.

Sir z alpskih planot

Gorato območje Savoja in prostrani pašniki departmaja Rhone-Alpes na jugovzhodu države ob meji z Italijo se ljubiteljem sirov predstavljajo s "siri z močnim značajem", kot so reblochon, beaufort, abondance de Savoie, gruyere in emmental.

Masivni sir (Le Fromage d'Auvergne)

Razgiban relief Centralnega masiva dodaja priokus tudi tamkajšnjemu siru. Okrožje se lahko pohvali z izdelavo sirov, kot so cantal, saint-Nectaire, fourme d'Ambert, bleu d'Auvergne.

Käse ali fromage?

Alzacija je edino okrožje v Franciji, ki se v svoji tradiciji in folklori močno navezuje na sosednjo, germansko kulturo, tako da tudi lokalni siri dišijo bolj "po nemško", denimo munster.

Najprej sirarna, potem pa tovarna

Normandija izkorišča svoje travnate površine za izdelavo mednarodno priznanih vrst sira, te mlečne dobrote pa usmerja v tovarniško in množično proizvodnjo za potrebe izvoza. Le kdo ne pozna sira po imenu camembert.

Sir z Jure (Le Fromage du Jura)

Gorovje na vzhodu države, ki se razprostira vse do Nemčije, ni znano le po svojih rečnih postrvih, rumenem vinu in še vedno živahni kulinarični tradiciji, temveč tudi po svojih sirih, kot so comte, morbier, mont d'Or in cancoillotte.