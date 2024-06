50 dni do OI - 80 let od dneva D

Točno 50 dni pred slavnostnim odprtjem iger v Parizu bodo v Franciji obeležili to pomembno obletnico. Spominske slovesnosti na obalah Normandije, kjer so pred 80 leti zavezniki z uspešnim izkrcanjem in prodorom v notranjost začrtali nadaljevanje vojne in nakazali nemški poraz, bodo letos še posebej svečane.

Vsakdo, ki je obiskal Normandijo, pozna tudi njeno zgodovinsko plat. Na dan D v večjih krajih blizu mesta izkrcanja (Sainte Mere Eglise, Bayeux, Grandcamp, Vierville ...) poleg ostankov nemških utrdb in spomenikov ter razstavljenih starih tankov opominjajo predvsem vojaška pokopališča. Dolge vrste belih križev so nem opomin na grozote druge svetovne vojne.

Dan D je bil sprva načrtovan za 5. junij 1944. A so operacijo z imenom Overlord zavezniki, njen vodja je bil ameriški general Dwight Eisenhower, zaradi slabih vremenskih razmer prestavili za en dan. Zavezniki so tako po obrambnih linijah nemške vojske udarili 6. junija. Nemci so vedeli, da napad bo, ne pa tudi, kje se bo zgodil. Zavezniki so jih uspešno zavedli, saj so obveščevalci s široko zastavljeno akcijo kot glavno točko skorajšnjega napada nasprotnikom uspešno "podtaknili" okolico Calaisa, kjer je po morju najbližje do britanskega otočja in kamor so Nemci namestili glavnino obrambnih sil.

Napad ob zori 6. junija je bil zato za Nemce precejšnje presenečenje. Slabo poveljevanje, zmeda pri komunikaciji, prepočasna napotitev sil iz zaledja in tudi odsotnost izkušenega generala Erwina Rommla so nemško stran zelo oslabili. Poleg tega so zavezniki z 18.000 padalci poskrbeli za napad na nemške komunikacijske in transportne poti v zaledju, na letalske napade pa takrat že precej šibka nemška Luftwaffe ni mogla ustrezno odgovoriti.

Zavezniki so si razdelili sektorje, kjer so se izkrcali. Britanci in Kanadčani so zavzeli plaže s kodnimi imeni Gold, Juno in Sword, Američani pa so udarili na plažah Utah in Omaha. Na slednji je bilo zaradi tam najbolj zgoščene nemške obrambe tudi največ žrtev, ob koncu dneva so imeli Američani 4000 padlih. A več kot 156.000 vojakov je prebilo nemške obrambne linije. Ko so imeli obale Normandije v svojih rokah, pa ni bilo več ovir za zaveznike. V tednu dni so izkrcali več kot 325.000 vojakov ter 50.000 vozil in 100.000 ton vojaške opreme. Konec junija so zavzeli še ključno pristaniško mesto Cherbourg, vse to pa je pomenilo začetek osvobajanja Francije in prodora proti Nemčiji, ki je kapitulirala manj kot leto dni po uspešni operaciji Overlord.

Operacija Overlord je bila največja invazija plovil in amfibijskih vozil v vojni zgodovini. Zavezniki so uporabili več kot 5000 transportnih enot za izkrcanje. V operaciji so sodelovali vojaki iz 12 držav; glavnina je bila Britancev, Američanov in Kanadčanov, sodelovali pa so med drugimi tudi Čehi, Avstralci, Belgijci, Nizozemci, Francozi, Grki, Novozelandci in Norvežani.

Zgodovinarji opozarjajo, da je morda dan D celo preveč poudarjen, saj ta operacija sama še ni spremenila poteka vojne. Je pa bila eden ključnih elementov za preobrat - še posebej po neuspešni protiofenzivi in zadnjem večjem napadu Nemcev na tem območju decembra 1944 v Ardenih. Po tem porazu se je nemška vojska le še umikala do končnega zloma.