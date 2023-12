HSE: V kibernetskem napadu ukradeni in objavljeni podatki se nanašajo na Premogovnik Velenje

Ljubljana, 20. decembra - Podatki, ki so bili pridobljeni v novembrskem kibernetskem napadu na skupino Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) in objavljeni na temnem spletu, so po do zdaj zbranih informacijah nanašajo na skupino Premogovnik Velenje ter gradbeno družbo RGP za obdobje, ko je bila ta še del skupine Premogovnik Velenje, so danes sporočili iz družbe HSE.