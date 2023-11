Preiskava po kibernetskem napadu v HSE še traja

Ljubljana, 27. novembra - V Holdingu Slovenske elektrarne (HSE), ki je bil pred dnevi tarča kibernetskega napada, ključni sistemi za obratovanje elektrarn in trgovanje delujejo, povezava z Elesom je vzpostavljena. Še vedno se izvajata analiza in diagnostika dogajanja v preteklih dneh, pri čemer sodelujejo s policijo in uradom vlade za informacijsko varnost, so sporočili.