HSE zaradi kibernetskega napada ne pričakuje večje poslovne škode

Ljubljana, 28. novembra - V Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) po do zdaj zbranih podatkih ocenjujejo, da zaradi nedavnega kibernetskega napada ne bodo utrpeli večje poslovne škode. Glavne procese, potrebne za poslovanje družbe, so uspešno vzpostavili, prav tako je na delovnih mestih večina zaposlenih, elektrarne skupine pa so vodene daljinsko, so STA povedali v HSE.

Pri kibernetskem napadu, ki so ga v HSE odkrili v sredo, je po prvih podatkih prišlo do vdora v poslovni sistem in zaklenitve nekaterih datotek.

"HSE je s pravočasno reakcijo, z angažmajem lastne IT-ekipe in tudi zunanjih strokovnjakov ter z uporabo orodij kibernetske varnosti uspel zamejiti vdor v informacijski sistem in preprečiti večjo škodo," so dejali v družbi.

Po navedbah HSE so po napadu uspešno vzpostavili glavne procese, potrebne za poslovanje družbe. V ponedeljek se je na delovna mesta vrnila velika večina zaposlenih, trgovanje z električno energijo poteka, elektrarne skupine HSE so vodene daljinsko. Kot so še zagotovili, je proizvodnja električne energije varna in zanesljiva, ravno tako ni vpliva na oskrbo slovenskih odjemalcev.

"Na podlagi do sedaj zbranih podatkov ocenjujemo, da večja poslovna škoda HSE ne bo povzročena," so navedli.

Ob tem so ponovno poudarili, da še naprej tesno sodelujejo z vsemi pristojnimi institucijami - uradom vlade za informacijsko varnost, policijo in nacionalnim odzivnim centrom za kibernetsko varnost SI-CERT. V interesu preiskave dodatnih informacij do njenega zaključka ne morejo podajati.

Po neuradnih informacijah TV Slovenija naj bi hekerji sicer od HSE zahtevali milijonsko odkupnino. Iz HSE so v ponedeljek za STA zanikali navedbe, da naj bi od hekerjev prejeli zahtevek za milijonsko odkupnino. Ob tem so zatrdili, da imajo razmere pod nadzorom.

Direktor vladnega urada za informacijsko varnost Uroš Svete je v ponedeljek povedal, da skupina HSE ob kibernetskem incidentu deluje transparentno in v stalni komunikaciji z deležniki kibernetske varnosti v Sloveniji. "Na podlagi trenutnih informacij incident nima pomembnega vpliva na neprekinjeno izvajanje bistvenih storitev pri proizvodnji in prenosu električne energije v Sloveniji. Prav tako nismo zaznali medsektorskega vpliva incidenta, novega incidenta ali stopnjevanja incidenta," je dejal.