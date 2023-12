TVS: Hekerji na spletu objavili del dokumentov iz kibernetskega napada na HSE

Ljubljana, 17. decembra - Hekerji so na temnem spletu objavili del dokumentov, ki so jih pridobili z nedavnim kibernetskim napadom na Holding slovenske elektrarne (HSE), so poročali v Dnevniku Televizije Slovenija in dodali, da se večina objavljenih podatkov nanaša na poslovanje družbe. Na HSE sicer ne pričakujejo, da bi objava lahko povzročila večjo poslovno škodo.