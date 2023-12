Zdravniška zbornica: Razmere v zdravstvu slabe, stavka zdravnikov je zadnji ukrep

Ljubljana, 18. decembra - Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović je ob napovedi splošne stavke zdravnikov in zobozdravnikov ocenila, da razmere v zdravstvu niso dobre in se morajo urediti. Poudarila je, da si zdravniki stavke nikoli ne želijo, saj pomeni dodatno tveganje za bolnike, je pa to zadnji ukrep, če ustreznih dogovorov ne bo.