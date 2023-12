Vlada in sindikati popoldne znova v iskanje kompromisa za uskladitev plač z inflacijo

Ljubljana, 18. decembra - Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja bodo danes nadaljevali pogajanja o uskladitvi plač z inflacijo. Ker je želja, da bi pogajanja o tem vprašanju sklenili do božiča, imajo časa le še ta teden. Po zadnjem sestanku so sicer na obeh straneh ocenjevali, da je bil narejen korak naprej.