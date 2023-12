Na pogajanjih glede usklajevanja plač z inflacijo še brez dogovora, a narejen korak naprej

Ljubljana, 11. decembra - Današnja pogajanja o usklajevanju plač v javnem sektorju z inflacijo so tako na vladni kot na sindikalni strani ocenili kot konstruktivna. Kot so pojasnili, je bil narejen korak naprej. Pogajanja bodo nadaljevali prihodnji ponedeljek, v vmesnem čas pa bodo potekala interna posvetovanja, torej na organih sindikatov in v okviru vlade.