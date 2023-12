Obrežje/Cerknica/Logatec, 8. decembra - Policisti so v četrtek pri nezakonitem prevozu migrantov ujeli državljane Italije, Ukrajine in Kosova, ki so ločeno prevažali skupno osem Turkov in šest Irancev. Vsem trem so odvzeli prostost, postopki z migranti pa še potekajo.