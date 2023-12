Pri nezakonitem prevozu migrantov zasačili Bolgara in Ukrajinca

Krško/Gorenja vas, 1. decembra - Policisti so pri prevozu migrantov ujeli Bolgara in Ukrajinca. Prvi je prevažal pet Sircev, drugi pa štiri Turke, ki so nezakonito prestopili mejo. Obema so odvzeli prostost, jima zasegli vozili in ju bodo s kazenskima ovadbama privedli k preiskovalnemu sodniku.