Pri nezakonitem prevozu migrantov ujeli Albanca in Belgijca

Ljubljana, 3. decembra - Policisti so v soboto pri nezakonitem prevozu migrantov ujeli državljana Albanije in Belgije. Na avtocesti pri Logatcu so dopoldne ustavili kombi albanskih registrskih oznak, v katerem je voznik prevažal 18 tujcev, popoldne pa belgijskega voznika, ki je prevažal šest tujcev, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.