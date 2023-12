COP28 prinesel poziv k odmiku od uporabe fosilnih goriv, odzivi neenotni

pripravilo gospodarsko uredništvo

Ljubljana, 13. decembra - Predstavniki 198 držav so na podnebni konferenci ZN v Dubaju potrdili dogovor, ki prvič v zgodovini vključuje fosilna goriva oz. poziv k odmiku od njih, ne omenja pa njihove popolne odprave. Odzivi so različni, od navdušenih na Zahodu do previdnih v otoških državah. Po ocenah stroke dogovor ne prinaša zavez, več so si želeli tudi nevladniki.