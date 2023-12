Opozicija in del koalicije v razpravi o interventnem zakonu v zdravstvu kritični do pomanjkanja socialnega dialoga

Ljubljana, 11. decembra - Odbor DZ za zdravstvo je obravnaval predlog interventnega zakona v zdravstvu, do katerega so kritični predvsem v opoziciji, kritike zaradi pomanjkanja socialnega dialoga pa so izrazili tudi v koalicijski SD. Opozicija je v razpravi nasprotovala predvsem sprejemanju po nujnem postopku in opozarjala, da zakon ne prinaša boljših pogojev za bolnike.