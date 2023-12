Gospodarstvo in vlada še brez dogovora o predlogu interventnega zakona v zdravstvu

Ljubljana, 6. decembra - Predstavniki vlade so se danes na temo predloga interventnega zakona v zdravstvu sešli s predstavniki reprezentativnih delodajalskih organizacij. Gospodarstvo od vlade zahteva umik nekaterih zakonskih rešitev. O nekaterih rešitvah so se že dogovorili, glavna vprašanja pa ostajajo odprta. Dialog bodo nadaljevali še ta teden, so povedali po srečanju.