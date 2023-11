Fides kritičen do predloga interventnega zakona v zdravstvu

Ljubljana, 26. novembra - V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so kritični do predloga interventnega zakona v zdravstvu, ki ga je vlada v petek poslala v DZ. Iz delcev zakona, ki so danes zaokrožili v javnosti, naj bi namreč izhajalo, da namerava država zdravstvo reševati s prisilnim delom zdravnikov in ostalih zaposlenih v zdravstvu, so zapisali.