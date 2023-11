V Delavski svetovalnici kritični do predvidenega znižanja nadomestila ob dolgotrajni bolniški odsotnosti

Ljubljana, 28. novembra - V Delavski svetovalnici so kritični do ukrepa predloga interventnega zakona v zdravstvu, ki ga je vlada v petek poslala v DZ, ki bi znižal višino nadomestila ob dolgotrajni bolniški odsotnosti. Pričakujejo, da bo vlada iz zakona omenjen umaknila ukrep, so zapisali v sporočilu za javnost.