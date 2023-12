MZEZ izrazil obžalovanje ob nesprejetju resolucije v Varnostnem svetu ZN

Ljubljana, 8. decembra - Slovenija obžaluje, da VS ZN danes ni sprejel predloga resolucije o takojšnjem humanitarnem premirju v Gazi, ki ga na MZZ vidijo kot nujen naslednji korak po pozivu generalnega sekretarja ZN, da VS ukrepa za razglasitev humanitarne prekinitve ognja in za preprečitev humanitarne katastrofe, so sporočili z MZEZ.