Vrstijo se obsodbe streljanja izraelske vojske ob obisku diplomatov v Dženinu

Bruselj/Berlin/Pariz/Rim/Madrid, 21. maja - Številne države so danes ostro obsodile streljanje izraelske vojske v Dženinu na zasedenem Zahodnem bregu, ki je ogrozilo diplomatsko delegacijo. Nemčija, Francija, Italija, Španija, Portugalska, Belgija in Egipt, katerih diplomati so bili v delegaciji, od Izraela zahtevajo pojasnila. ZN so prav tako ocenili, da je šlo za nesprejemljivo ravnanje.