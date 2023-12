EU bo prihodnje leto Palestincem namenila 125 milijonov evrov pomoči

Bruselj, 8. decembra - Evropska komisija bo v luči vse slabših humanitarnih razmer prihodnje leto Palestincem na območju Gaze in na okupiranem Zahodnem bregu zagotovila 125 milijonov evrov pomoči, so danes sporočili v Bruslju. Po izbruhu vojne v Gazi je EU sicer početverila sredstva za humanitarno pomoč Palestincem in jim tako letos namenila 103 milijone evrov.