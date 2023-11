Sviz in visokošolski sindikat opozarjata na proračunski rez v znanstvenoraziskovalno dejavnost

Ljubljana, 16. novembra - V Svizu in visokošolskem sindikatu so "osupli" nad objavljenim razpisom za znanstvenoraziskovalne projekte za leto 2024, ki vrednost razpisa v primerjavi z lanskim zmanjšuje za kar 40 odstotkov. Izpostavili so, da je agencija Aris to storila brez javne razprave in kljub zagotovilu ministrstva, da rezov v proračun za znanost ne bo.