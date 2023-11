Udeleženci dneva Aris za krepitev pogovorov med znanostjo in gospodarstvom

Ljubljana, 22. novembra - V Sloveniji je treba za pospešitev razvoja in inovacij okrepiti pogovore med znanostjo in gospodarstvom, so pozvali sodelujoči na dogodku Dan Aris. Dosedanje sodelovanje med znanostjo in gospodarstvom je zgledno, a je še dovolj prostora za izboljšave, so ocenili. Nasloviti bo treba tudi razlike v motivaciji ene in druge strani.