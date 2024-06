43 dni do OI - filmski festival v Cannesu eden največjih na svetu

Ljubljana, 13. junija - Filmski festival v Cannesu velja za enega od petih največjih svetovnih filmskih festivalov ob Biennalu v Benetkah in berlinskem Berlinalu ter festivaloma v Torontu in Sundanceu. Ustanovljen je bil leta 1946, prve zametke pa je leta 1939 ustavila druga svetovna vojna.

Zlate palme za najboljši film mednarodne žirije v Cannesu podeljujejo vse od leta 1946, le pred štirimi leti pa so zaradi pandemije novega koronavirusa prvič v zgodovini festival odpovedali. Tako je bila letos na vrsti 77. izdaja festivala.

Priznanja za najboljši film v Cannesu so doslej prejeli številni velikani filmske industrije. Med njimi je devet takih, ki so odnesli po dve zlati palmi.

Med njimi je tudi Emir Kusturica, zdaj 69-letni v Bosni in Hercegovini rojeni srbski režiser, ki je nagradi prejel v letih 1985 in 1995 za filma Oče na službenem potovanju in Podzemlje. Nazadnje je dvojna krona pripadla Švedu Rubenu Östlundu za filma Kvadrat (2017) in Trikotnik žalosti (2022). Šved je bil lani tudi predstojnik komisije, ki podeljuje nagrade v glavni kategoriji.

Pri igralcih in igralkah so za zdaj štirje, ki so trikrat igrali v filmih, nagrajenih z zlato palmo. To so Robert Duvall, Max van Sydow, Harvey Keitel ter edina ženska Mitsuko Baisho.

Žirija sicer vsako leto menja svojo sestavo s predstojnikom ter najmanj osmimi ostalimi osebnostmi iz zabavne industrije.

Tekmovanje v glavnem delu poteka v osmih kategorijah, obenem pa v ostalih razglasitvah podelijo še 16 drugih nagrad, med drugim tudi za najboljše mlade igralce, dokumentarce ter nekoliko neobičajno tudi na področju najboljših filmov skupnosti LGBTQIA+ ter tudi za najboljšo pasjo vlogo v filmih in druge.

V zadnjih desetih letih je bilo v Cannesu tudi nekaj kontroverznih dogodkov. Leta 2015 so v tako imenovani aferi visoke pete številnim ženskam prepovedali obisk premier na rdeči preprogi, ker so nosile čevlje z nizkim podplatom. V znak solidarnosti so na kasnejših premierah po številnih festivalih ženske podprle svoje kolegice.

Leta 2018 so organizatorji po aferi s Harveyjem Weinsteinom v sodelovanju s francosko vlado denimo uvedli tudi telefonsko linijo, na kateri lahko med festivalom morebitne žrtve prijavijo spolno nadlegovanje. Tri leta prej pa je takratni delegat festivala Thierry Fremaux na rdeči preprogi prepovedal tudi sebke.