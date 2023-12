Izrael naj bi pridržal in zlorabil več deset civilistov v Gazi

Gaza, 8. decembra - Izraelska vojska je na severu Gaze pridržala in zlorabila več deset palestinskih civilistov, je v četrtek sporočil Evro-sredozemski monitor za človekove pravice. Posnetki o tem so zaokrožili tudi na družbenih medijih in med drugim prikazujejo do spodnjega perila slečene moške.