34 dni do OI - priseljenci v Franciji vir diverzifikacije na vseh področjih

Ljubljana, 22. junija - V Franciji število priseljencev presega 10 odstotkov, je marca 2023 sporočila tamkajšnja agencija za državno statistiko. V študiji, ki so jo opravili prvič po več kot desetletju, naj bi v državi gostiteljici olimpijskih iger leta 2021 živelo 10,3 odstotka tujcev, ki so bili rojeni v drugih državah.

Leta 1968 je bil ta delež 6,8 odstotka, je pa leta 2021 kar tretjina vseh priseljencev zaprosila za francosko državljanstvo, so še dodali v študiji.

Francija je znana po svoji raznolikosti, številnih kulturah, ki so se od sredine 19. stoletja ustalile znotraj meja največje evropske države. Migracije so po industrijski revoluciji, ko je primanjkovalo delovne sile, odločilno prispevale k raznolikosti v številnih bogatejših evropskih državah in pripomogle ekonomski rasti.

Francija je imela v začetku 20. stoletja sloves države, ki je najbolj odprta za priseljence, vključno s političnimi begunci, vendar se je ta sloves spremenil pozno v istem stoletju, ko je bilo nasprotovanje priseljevanju iz Afrike vse večje, piše spletna enciklopedija Britannica.

Po zadnjih podatkih dobrih 30 odstotkov priseljencev v Franciji izvira iz Severne Afrike, polovico tega pa iz podsaharske Afrike. Okoli 20 odstotkov imigrantov prihaja iz držav EU, še po okoli 15 odstotkov pa iz drugih evropskih držav ter Azije.

Predvsem v zadnjem desetletju je migracijska politika v Evropi povezana z varnostnimi vprašanji po številnih terorističnih dogodkih. Nič drugače ni v Franciji. S terorizmom povezanih dogodkov je bilo v Franciji v zadnjih 30 letih označenih 58, od tega v zadnjih desetih letih kar 44.

Najbolj smrtonosna sta bila napad tunizijskega državljana s tovornim vozilom na množico, ki je praznovala dan Bastilje v Nici leta 2016, ter novembrski samomorilski bombni napadi leta 2015, odgovornost zanje je prevzela islamska država.

Odgovori glede migracij in dogodkov povezanih s terorizmom niso enoznačni, je pred leti po terorističnih napadih leta 2015 ugotavljal znanstveni portal Science direct.

"V homogenih družbah z malo izkušnjami s priseljevanjem so lahko državljani bolj dojemljivi za diskurze, ki povezujejo migracijo s terorizmom, in tako bolj dovzetni za negativno spremembo odnosa do tega vprašanja," v svojem delu razmišljajo člani omenjenega portala Enzo Nussio, Vincenzo Bove in Bridget Steele.

Je pa francoski notranji minister Gerald Darmanin opozoril EU glede naivnosti ob povezavi migracijske politike in terorizma na evropskih tleh, je oktobra lani poročal Times.

Nadalje je kolege v EU opozoril na ohlapnost do vprašanja terorizma predvsem glede neuspeha pri izgonu nezakonitih migrantov, ki so pozneje izvedli napade.

Francija kljub vse več vprašanjem o migracijski politiki EU ostaja v vrhu po številu priseljencev bodisi ilegalnih bodisi zakonitih, a še zdaleč ni v vrhu po priseljencih na število prebivalcev. Pri tem je v evropskem povprečju, medtem ko so po podatkih Eurostata na vrhu Luksemburg, Malta in Ciper.