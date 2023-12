Ukrajina ponoči tarča ruskih napadov z raketami in droni

Kijev, 8. decembra - Ukrajina je bila ponoči tarča novih ruskih napadov z raketami in droni, so sporočili iz ukrajinske vojske. Nad regijama Kijev in Dnipropetrovsk je zračna obramba sestrelila 14 od 19 izstreljenih manevrirnih raket. Tarča raketnega napada je bil tudi Harkov, pri čemer je bila ranjena ena oseba. Dnipropetrovsk so ruske sile napadle tudi z droni.