Varnostni svet ZN danes o prekinitvi ognja v Gazi

New York/Abu Dabi, 8. decembra - Varnostni svet Združenih narodov bo na današnjem zasedanju razpravljal o razmerah na območju Gaze in glasoval o resoluciji, ki med drugim poziva k takojšnji humanitarni prekinitvi ognja v Gazi. Resolucijo so svetu predložili Združeni arabski emirati, ki so ob tem opozorili, da so razmere v enklavi katastrofalne in zahtevajo takojšnje ukrepanje.