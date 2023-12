V javni obravnavi novela zakona o mednarodni zaščiti

Ljubljana, 7. decembra - Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo in danes objavilo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o mednarodni zaščiti. Cilj sprememb je zagotoviti hitre in učinkovite postopke mednarodne zaščite z odpravo pomanjkljivosti, ki so se pokazale v praksi. Komentarje v okviru javne obravnave zbirajo do 15. januarja 2024.