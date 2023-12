Litovec v avtomobilu prevažal štiri migrante

Miren, 6. decembra - Novogoriški policisti so v ponedeljek popoldne med Mirnom in Opatjim selom ustavili avtomobil avstrijskih registrskih oznak. V njem je 41-letni Litovec vozil tri mladoletne Iračane in 20-letnega Turka, od teh enega v prtljažniku, ki so nezakonito prestopili mejo s Hrvaško in nadaljevali pot naprej proti Italiji.