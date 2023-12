V koaliciji izpostavili izkušenost in strokovnost Propsa in Novaka, iz opozicije tudi kritike celotne vlade

Ljubljana, 7. decembra - V razpravi o kandidatih za ministra za naravne vire in prostor prostor Jožetu Novaku ter za javno upravo Francu Propsu so v koaliciji izpostavili njuno izkušenost in strokovnost. V opoziciji so opozorili predvsem na izzive, ki so pred njima. Slišati pa je bilo tudi več kritik vlade in vprašanje, zakaj še ni kandidata za kmetijskega ministra.