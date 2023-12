V koaliciji napovedali soglasno podporo ministrskima kandidatoma, opozorili pa na izzive obeh resorjev

Ljubljana, 7. decembra - V koalicijskih poslanskih skupinah so kandidatoma za ministra za naravne vire in prostor Jožetu Novaku ter za javno upravo Francu Propsu na današnji seji DZ napovedali soglasno podporo. Opozorili pa so na izzive, ki so pred njima, pri Novaku predvsem na protipoplavno obnovo in razvoj, pri Propsu pa na pogajanja s sindikati javnega sektorja.