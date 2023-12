Opozicija ministrskih kandidatov Propsa in Novaka ne bo podprla

Ljubljana, 7. decembra - V SDS in NSi so napovedali, da kandidatov za ministra za javno upravo Franca Propsa ter za naravne vire in prostor Jožeta Novaka ne bodo podprli. V SDS so kritični do njunih predstavitev pred odbori, kjer da kandidata nista podala prepričljivih rešitev, v NSi pa so izpostavili izzive resorjev in pričakovanje, da bosta kandidata ponudila rešitve.