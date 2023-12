Novak uspešno prestal zaslišanje pred odborom DZ

Ljubljana, 5. decembra - Kandidat za ministra za naravne vire in prostor Jože Novak je uspešno prestal zaslišanje pred odborom DZ za infrastrukturo, okolje in prostor. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo devet poslancev, pet jih je bilo proti. Med glavnimi cilji je izpostavil izboljšanje upravljanja voda in odpornosti na podnebne spremembe.