Izraelska vojska ponoči nadaljevala obstreljevanje juga Gaze

Gaza, 7. decembra - Izrael je ponoči nadaljeval z napadi na jug Gaze. Izraelske sile so ciljale mesto Rafa na skrajnem jugu enklave, pri čemer naj bi bilo ubitih in ranjenih več ljudi. Izrael je v vojni, ki traja dva meseca, civiliste večkrat pozval k evakuaciji na jug in kot varno mesto izpostavil ravno Rafo, kamor se je zateklo več deset tisoč civilistov.