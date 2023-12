Izraelska vojska naj bi v Gazi našla veliko skladišče orožja

Tel Aviv/Gaza, 6. decembra - Izraelska vojska je danes sporočila, da je v bližini neimenovane bolnišnice in šole na severu Gaze odkrila veliko skladišče orožja. Med drugim naj bi bilo v njem veliko raket, ročnih bomb in brezpilotnih letalnikov. Po navedbah vojske so nekaj orožja uničili na kraju samem, nekatere kose pa so poslali v nadaljnjo preiskavo.