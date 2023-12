Ukrajina ponoči tarča novih ruskih napadov z droni

Kijev, 6. decembra - Ruske sile so ponoči z juga Rusije in z anektiranega polotoka Krim nad Ukrajino izstrelile več kot 40 brezpilotnih letalnikov iranske izdelave, je danes sporočila ukrajinska vojska. Skupno so ruske sile nad ukrajinsko ozemlje poslale 48 dronov. Pred tem naj bi ukrajinska vojska pri Kačjem otoku v Črnem morju sestrelila ruski bombnik Su-24.