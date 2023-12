Katarski emir Izrael obtožil genocida v Gazi

Doha, 5. decembra - Katarski emir Tamim bin Hamad al Thani je danes Izrael obtožil genocida na območju Gaze. Opozoril je, da pravica do samoobrambe ne velja za okupirana ozemlja in ne dovoljuje zločinov, kakršne jih je zagrešil Izrael. Kritičen je bil tudi do neukrepanja mednarodne skupnosti pri reševanju konflikta, poroča nemška tiskovna agencija dpa.