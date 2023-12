Na Zahodnem bregu v izraelskih racijah pet mrtvih

Ramala, 4. decembra - V raciji izraelske vojske in policije v Kalkiliji na zasedenem Zahodnem bregu sta ponoči umrla palestinska borca. Po navedbah izraelske vojske sta bila terorista, iz oboroženega krila palestinskega gibanja Fatah pa so sporočili, da sta bila pripadnika Brigad al Aksa. Zdravstvene oblasti so kasneje poročale še o treh ubitih v izraelskih racijah.