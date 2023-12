Na meji med Libanonom in Izraelom novo obstreljevanje

Bejrut/Tel Aviv, 4. decembra - Z območja na meji med Libanonom in Izraelom znova poročajo o obstreljevanju. Izraelska vojska je ponoči in davi zabeležila več napadov iz Libanona na vojaške položaje in se odzvala s povračilnim obstreljevanjem. V napadih so bili trije izraelski vojaki lažje ranjeni, navedbe vojske povzema nemška tiskovna agencija dpa.