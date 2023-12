Izrael odpoklical pogajalce iz Dohe

Doha/Tel Aviv, 2. decembra - Izrael je iz Katarja danes odpoklical pogajalsko ekipo obveščevalne službe Mosad. V izjavi za javnost urada izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja so kot razlog za to odločitev navedli zastoj v pogajanjih o ponovni vzpostavitvi premirja v Gazi. Da so pogovori zastali, je za britanski BBC potrdil tudi neimenovani palestinski uradnik.