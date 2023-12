DNS: Zagotoviti financiranje za kakovostno opravljanje poslanstva RTVS

Ljubljana, 2. decembra - Financiranje Radiotelevizije Slovenija (RTVS) mora biti urejeno tako, da bo RTVS lahko kakovostno in neodvisno opravljala svoje poslanstvo, menijo v Društvu novinarjev Slovenije (DNS). V današnjem pozivu so opozorili, da krčenje ali ukinjanje regionalnih centrov pomeni tudi oženje pravice javnosti do obveščenosti.