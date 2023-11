Predvidena izguba RTVS ob koncu leta 10,5 milijona evrov

Ljubljana, 22. novembra - Svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) se je na današnji seji seznanil s poslovanjem zavoda v prvih devetih mesecih in oceno poslovanja do konca leta. Do oktobra je imel zavod 7,2 milijona evrov izgube in ocenjujejo, da bodo leto končali z 10,5 milijona evrov izgube, je na seji dejala vodja službe za finančne zadeve in računovodstvo Saša Umek Knez.